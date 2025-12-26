مع إنذارات رسمية.. حملة في بغداد لمصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض

وذكر بيان للوزارة "تنفيذاً لتوجيهات وزير البيئة هەڵۆ العسكري، نفّذت حملة توعوية ورقابية موسعة في سوق الغزل ببغداد، بمشاركة عدد من المدراء العامين وبرفقة مفارز الشرطة البيئية، لمتابعة واقع بيع الحيوانات والطيور والتوعية للالتزام بالضوابط والتعليمات البيئية ومنع الاتجار بالأنواع المحظورة أو المهددة بالانقراض".وأكد التوعية والإعلام البيئي ، وفقاً للبيان، أن "الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وبعض الطيور المهاجرة، مع توجيه إنذارات رسمية للباعة بضرورة الالتزام بالقوانين البيئية وحماية التنوع الإحيائي والصحة العامة".وبين الحسون، أن "ما ينشر أحياناً على مواقع التواصل الاجتماعي من صور لتجاوزات على الطيور المهاجرة يمثل سلوكيات فردية محدودة لا تعبر عن طبيعة ، ولا سيما سكان الأهوار المعروفين بتعاملهم المسؤول مع البيئة".