سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "نماذج الطقس وصور الاقمار الاصطناعية تشير إلى أن فرص هطول الأمطار حاضرة في أغلب مدن البلاد خلال ما تبقى من ساعات هذه الليلة ونهار ومساء يوم السبت، باستثناء البلاد وبعض مناطق الوسط والجنوب حيث تكون الفرص ضعيفة".وأضافت، أن "ذروة تأثير الحالة الجوية الاولى تكون ليل السبت/ الاحد وتستمر تأثيراتها لغاية الاحد ليلا"، مبينة أن "في : تكون فيها الحصة الاعلى من كميات الامطار ، بالاضافة إلى هطولات مطرية تمتاز بالغزارة أحياناً، مع اشتداد متوقع للأمطار ليلة السبت/ الاحد خصوصاً في مناطق ".وتابعت: "لا يُستبعد تشكل سيول محلية في بعض المناطق، ولا سيما مجاري الأودية تستوجب الحذر، مع فرص واردة لهطول حبات البرد مصحوبة برياح هابطة"، متوقعة "هطول ثلجي متوقع يشمل في والسليمانية ودهوك واجواء شديدة البرودة على المرتفعات."وبينت انه "في المنطقة الوسطى والجنوبية: بعض المناطق فيها لاتشملها الامطار، ولا يُستبعد تشكل بؤر غزارة فجر يوم الأحد على المناطق الحدودية مع ، مع بؤر غزارة في المنطقة الوسطى على فترات".وبخصوص الرياح أوضحت الهيئة أن "نشاط عالي للرياح ليل السبت ونهار الاحد في البلاد ومدن الوسط بهبات نشطة تصل الى 50 كم/ س احيانا ولا يستبعد تشكل موجات غبار تزداد كثافتها في المناطق الصحراوية، وتنتهي فرص الأمطار فجر يوم الاثنين، مُعلنة عن نهاية الحالة الجوية الأولى، وانخفاض واضح بدرجات الحرارة متوقع يوم الاثنين ، يزداد احساسا خلال الليل والصباح".ولفتت الى أن " الحالة الجوية الثانية: بعد انتهاء الحالة الاولى، يبدأ تأثير الحالة الثانية خلال نهار الاثنين، تكون ذات الطابع القطبي، ويغلب عليها الانخفاض الحاد في درجات الحرارة مع هطولات متفرقة، ربما لاتشمل كافة المدن، و️تكون الكميات الأعلى من حصة مدن شمال البلاد كذلك".