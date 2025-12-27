العراق يدخل الموجة القطبية.. أمطار حتى الأربعاء وحرارة تصل لـ7 في بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية والأقسام الشرقية من مع تساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار في وبعض اقسام المنطقة الوسطى تزداد شدتها ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مشيرة الى ان "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وذكرت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار فيها كما تساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".