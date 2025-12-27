المرور تصدر بيانا بشأن إغلاق شارع رئيسي في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "لكثرة مناشدات المواطنين عن وجود تخسفات ومطبات ضمن سكة القطار قرب محطة وقود ، من باتجاه نفق الشرطة حيث تم المباشرة باعمال الصيانة واستبدال للسكة الحديدية وادامة الطريق، وسيكون مدة العمل ليومي الجمعة والسبت، ويتم فتح الطريق امام حركة السير والمرور فجر يوم الاحد".وأضافت: "مما اقتضى تحويل مسار حركة السير الى الطرق الفرعية لمنطقة دور السود والداودي، وتم تعزيزها بدوريات ومفارز مرورية لسحب وتنظيم حركة السير والمرور".