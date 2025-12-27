حقيقة استيراد العراق "تبن" بقيمة 1.3 مليار دولار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ينوز، أنها "تنفي جملة وتفصيلا ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن استيراد مادة التبن من بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار خلال عام 2025".وأضافت، أن "الخبر المتداول تضمن تناقضا واضحا، إذ أشار في عنوانه إلى استيراد التبن، بينما أوضح في مضمونه أن القيمة المالية المذكورة تشمل سلعاً استراتيجية أخرى مثل السكر والدواجن وفول الصويا والماشية، الأمر الذي يعكس عدم دقة في الطرح".وشددت على "أن الأرقام والادعاءات المتعلقة بطبيعة وحجم هذه التبادلات غير صحيحة"، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى "توخي الدقة وعدم الانسياق وراء العناوين المضللة، والاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية للوزارة".