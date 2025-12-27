تحذير من "انفجار مروري".. 9 ملايين سيارة في شوارع العراق بحلول 2030

وفقاً للبيانات التي استعرضها ، فإن العاصمة تتحمل العبء الأكبر بنسبة 36% من إجمالي السيارات في البلاد، حيث تضم وحدها نحو 3 ملايين سيارة، تليها والسليمانية، مما يضع شبكات الطرق في هذه المدن أمام ضغط هائل يفوق طاقاتها التصميمية.وعزا العبيدي هذا النمو المتسارع إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخاصة كخيار شبه وحيد للتنقل. كما ساهم غياب الضوابط الصارمة على الاستيراد في فترات سابقة بدخول أعداد كبيرة من السيارات المتهالكة، يضاف إليها عامل النمو السكاني الذي يمثل محركاً أساسياً لزيادة الطلب.وحذر العبيدي من أن استمرار هذا المسار التصاعدي قد يؤدي إلى تجاوز عدد السيارات حاجز الـ 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وهو ما سيشكل عبئاً كبيراً على الشوارع والطرق، ويزيد من الاختناقات المرورية والتكاليف الاقتصادية والبيئية.وشدد الخبير الاقتصادي على الحاجة الملحة لتبني سياسات أكثر توازناً، تبدأ بتحسين وتطوير شبكة النقل العام من خلال تشجيع الشراكات المختلطة للاستثمار في هذا القطاع وتنظيمه مهنياً، إلى جانب وضع محددات إضافية على استيراد السيارات، ورفع الرسوم الكمركية عليها وفق تعرفة متدرجة تأخذ بنظر الاعتبار نوع السيارة وحجمها وكفاءتها، بما يسهم في الحد من الحالية وتحقيق الاستدامة.