14 حالة منذ مطلع 2025.. وفاة معتمرة من السليمانية في السعودية

وقال ستوني في تصريح صحفي، أن المعتمرة (سركول عبد الله حمة كريم)، وهي من أهالي وتتجاوز من العمر 79 عاماً، وافتها في إحدى مستشفيات .وحول تفاصيل حالتها الصحية، أشار المتحدث إلى أن الفقيدة كانت قد تعرضت لجلطة دماغية حادة بتاريخ 16 كانون الأول الجاري، ومكثت على إثرها في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية لمدة 11 يوماً، قبل أن تفيض روحها إلى بارئها صباح اليوم، ومن المقرر مواراة جثمانها الثرى في المدينة المنورة.وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية والعمرة إلى أن وفاة المعتمرة (سركول عبد الله) تُعد الحالة الرابعة عشرة المسجلة بين صفوف معتمري في الديار منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى الآن.من جانبها، تقدمت للحج والعمرة، بالاشتراك مع والشؤون الدينية، بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.