بغداد تستعد لموجات الامطار القادمة

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "أمانة اتخذت إجراءات مبكرة تحسباً للموجات المطرية المقبلة، من خلال استنفار الجهد الخدمي وتشغيل خطوط الطوارئ قبل دخول موجات الأمطار بطاقتها القصوى، إضافة الى تشغيل المحطات الحاكمة والخطوط الناقلة الاستراتيجية".وأوضح، أن "الأمانة نفذت أعمال تنظيف شاملة للخطوط الناقلة، وإصلاح التخسفات، وتنظيف المشبكات، فضلاً عن إضافة خطوط جديدة دخلت الخدمة خلال العام الحالي"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات أسهمت في تسريع تصريف مياه الأمطار".وأضاف، أن "الإجراءات التي اتخذت أثبتت نجاحها خلال موجات الأمطار السابقة، إذ لم تسجل لدى أمانة بغداد أي حالات طفوحات أو تجمعات لمياه الأمطار"، لافتاً الى أن "الأمانة باشرت بهذه الاستعدادات بشكل مبكر منذ شهر آب من عام 2025 ومع دخول موسم الأمطار".وأشار الى أن "هناك استنفاراً كاملاً للدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد، إضافة الى وكلاء الأمانة وأمين بغداد، تحسباً لأي حالة مطرية قد تشهدها العاصمة".وأضاف، أن "عدم تسجيل مشاكل يعتمد على كمية الأمطار الهاطلة، ففي حال تجاوزت كمياتها الطاقة الاستيعابية للخطوط الناقلة قد تظهر طفوحات محدودة ولمدة ساعات فقط، ليتم سحب المياه"، منوهاً بأن "الطاقة الاستيعابية للخطوط الناقلة في بغداد تبلغ 24.5 ملم، وفي حال كانت كميات الأمطار ضمن هذه الحدود فلن تكون هناك أي مشاكل في تصريف المياه".