بمحض الصدفة.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا الانتفاضة الشعبانية وسط كربلاء (فيديو)

وبحسب شهود عيان، فإن الرفات عُثر عليها بمحض الصدفة أثناء عمليات الحفر التابعة لمشروع صيانة شبكات المجاري في المنطقة.وفور الاكتشاف، طوقت القوات الأمنية الموقع بالكامل لتأمينه، فيما باشرت الفرق المتخصصة بفتح تحقيق أولي وتوثيق الموقع قانونياً وفنياً.وتشير التقديرات الأولية للخبراء إلى أن المقبرة تعود لضحايا "الانتفاضة الشعبانية" عام 1991، وهي الفترة التي شهدت قمعاً واسعاً في مدن جنوب . ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة عملية رفع الرفات بطرق علمية تضمن الحفاظ على الأدلة الجنائية.وذكرت مصادر محلية أنه جرى إبلاغ ودائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية، تمهيداً لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) والمطابقة للتعرف على هويات الضحايا، وتسليمهم إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن الرسمية.وتعد هذه المقبرة حلقة جديدة في سلسلة المقابر الجماعية التي لا تزال تُكتشف بين حين وآخر في العراق، والتي توثق حقبة مريرة من تاريخ البلاد.