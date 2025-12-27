Alsumaria Tv
LIVE
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
المزيد
تجار سيارات يوجهون مناشدات: الوكلاء يشنون حربا وتعرفة السيارات الهجينة ارتفعت لـ15 بالمئة

محليات

2025-12-27 | 06:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تجار سيارات يوجهون مناشدات: الوكلاء يشنون حربا وتعرفة السيارات الهجينة ارتفعت لـ15 بالمئة
393 شوهد

السومرية نيوز – محلي
ناشد تجار سيارات، اليوم السبت، الحكومة بالتريث في تنفيذ قرار رفع التعرفة الجمركية على السيارات الهجينة، فيما أشاروا الى ان وكلاء السيارات في العراق يشنون حربا ضد التجار لاحتكار هذه التجارة.

وقال تاجر السيارات احمد الجبوري لـ السومرية نيوز، "نحن تجار سيارات مستوردين، حيث ان تجارة السيارات من التجارة الرائدة والناجحة في العراق، ان قرارا حكوميا صدر بقطع الحوالات بشرط ان تكون هناك أوراق من المصنع الام للسيارات "، مبينا "نحن تجار نتعامل مع بعضنا وحقنا القانوني هو جلب سيارات من أي تاجر بشر ان تكون أصولية ونظامية ووفقا للمواصفات المطلوبة".
وأضاف ان "هذا القرار صدر بعد تحرك عدد من وكلاء السيارات بهدف الاستحواذ والسيطرة على سوق السيارات"، مشيرا الى انه "تم بعد ذلك تطبيق نظام السكودا والذي اخرنا لعشرات الأيام".
وتابع "استحدثوا حاليا قرار رفع التعرفة الجمركية على سيارات الهجينة والتي أصبحت تساوي لجمرك سيارات التي تعمل بوقود البنزين".
فيما أكد تاجر اخر ويدعى محمد الساعدي لـ السومرية نيوز، ان "الجمرك على السيارات الهجينة ارتفع بالقرار الأخير اصبح 15 بالمئة بعدما كانت معفية في قرارات سابقة"، موضحا ان "فرض نسبة الجمرك هذه تساوي نسبة جمرك السيارات التي تعمل بوقود البنزين".
وذكر ان "القرار سيبدأ بالتطبيق اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل"، داعيا الحكومة الى "التريث بالقرار ومنح التجار فترة سماح لادخال السيارات كون السيارات الهجينة تختلف عن السيارات التي تعمل بوقود البنزين".
فيما اشارت تاجر اخر الى ان "القانون العراقي يمنح فترة سماح للتجار من 3 – 6 اشهر لادخال بضائعهم"، مشيرا الى ان "عدد كبير من التجار لديهم اتفاقات مع الصين ودول أخرى لاستيراد السيارات".
وبين "عندما استورد سيارة من أي بلد فتحتاج من 3-4 اشهر لوصولها"، متسائلا "هل من المعقول انني اتعاقد على استيراد السيارات وجلبها الى العراق بنفس الوقت، وهل يجوز ان يعمم قرارا في الأول من كانون الأول الحالي وينفذ في الأول من كانون الثاني المقبل؟".
وأشار الى ان "هناك حربا على تجار السيارات من قبل الوكلاء الذين غالبيتهم أجانب من دول أخرى"، موضحا ان "هؤلاء الوكلاء يسعون لاحتكار تجارة السيارات".
وأشار الى ان "الوكيل لا يريد منافسة التجار على حساب النوعية والخدمة، بل يسعى لكسب اكبر قدر ممكن من الأموال على حساب المواطن"، مطالبا بـ"تأجيل تنفيذ قرار الجمارك لنحو 6 أشهر كي نستطيع ادخال السيارات التي استوردناها قبل هذا القرار".
وجه مجموعة من التجار مناشدة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء فيها:
نرفع الى دولتكم هذا الطلب، راجين التفضل بالموافقة على تمديد موعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 957) لسنة 2025 المبلغ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بالعدد ( 62082 في 18 / 11 / 2025 ) والخاص بتطبيق التعرفة الكمركية للسلع والبضائع ومنها المركبات والذي تقرر البدء بتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1 /1 / 2026 .
و نود أحاطت دولتكم علما بأن هذا القرار قد تسبب في ارباك واسع في سوق استيراد المركبات تحديدا كونه يعتمد على نظام الحجز والشراء المسبق من المصانع والموردين لفترة لاتقل عن ستة اشهر، حيث ان عدد كبير من التجار والمستوردين قاموا بأبرام عقود شراء وشحن المركبات قبل صدور هذا القرار وموعد التطبيق الجديد، وهي حاليا في طريقها الى المنافذ والموانئ العراقية او لم يتم شحنها لغاية الان، وان تطبيق القرار في الموعد المشار اليه سيؤدي الى اضرار جسيمة نوجزها بما يلي :
أولا : الضرر الواقع على التاجر :
•تكبد خسائر مالية كبيرة وجسيمة نتيجة فرض تعرفة كمركية جديدة لم تكن محسوبة حين التعاقد على شراء المركبات من الموردين .
•تعذر بيع وتسويق المركبات حين وصولها بسبب ارتفاع كلفتها النهائية مقارنة برأس المال المدفوع مسبقا .
•تعرض الكثير من التجار الى تعثر مالي واعباء مالية كبيرة وغير متوقعة في حال العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة لوجود التزامات مصرفية لايمكن الإيفاء بها .
•تنفيذ القرار في 1/1/2025 سيؤدي الى ركود في حركة البيع والشراء وانكماش في السوق .
ثانيا : الضرر الواقع على المستهلك :
•ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار المركبات داخل السوق المحلي .
•ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتأثر شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود .
ثالثا: الضرر البيئي من شمول السيارات الهجينة بالتعرفة الكمركية :
ان شمول المركبات الهجينة بالتعرفة الكمركية اسوة بالمركبات التقليدية سيؤدي الى تراجع الاقبال عليها والعودة الى المركبات التقليدية ، وسيترتب علية اثار بيئية سلبية وخطيرة ومنها :
•زيادة انبعاث الغازات الضارة كونها تتميز باستهلاك وقود اقل وانبعاثات اقل مقارنة بباقي المركبات .
•ارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدن ، ولاينسجم ذلك مع متطلبات حماية البيئة والصحة العامة .
•عرقلة التوجه نحو الطاقة النظيفة وتأخير الحول البيئي المستدام .
•زيادة استهلاك الوقود الاحفوري مما ينعكس سلبا على معدلات استهلاك الوقود ويرفع من كلف الدعم الحكومي للطاقة .
وعليه نلتمس من دولتكم ولما هو معروف عن دعكم للقطاع الخاص التفضل بالموافقة على التالي :
1. تمديد العمل بالتعرفة الكمركية السابقة لمدة لاتقل عن ( 3 – 6 ) اشهر من تاريخ بدء تطبيق القرار في ( 1/1/2025 ) او استثناء المركبات التي تم التعاقد على شرائها وشحنها مسبقا قبل تاريخ بدء تطبيق القرار.
2. إعادة النظر بقرار شمول السيارات الهجينة بالتعرفة الكمركية ومنحها معاملة تفضيلية عن باقي المركبات تشجيعا لاستخدامها وتقليلا للتلوث في المدن العراقية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
Play
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
عشرين
Play
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
Play
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Live Talk
Play
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Play
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
اخترنا لك
بالصور.. مناطق في العراق ترتدي الأبيض
06:53 | 2025-12-27
بمحض الصدفة.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا الانتفاضة الشعبانية وسط كربلاء (فيديو)
05:53 | 2025-12-27
بغداد تستعد لموجات الامطار القادمة
04:44 | 2025-12-27
14 حالة منذ مطلع 2025.. وفاة معتمرة من السليمانية في السعودية
04:21 | 2025-12-27
تحذير من "انفجار مروري".. 9 ملايين سيارة في شوارع العراق بحلول 2030
03:43 | 2025-12-27
كيف ظهر داعش في نيجيريا وما علاقته بالعراق؟
03:37 | 2025-12-27

