تجار سيارات يوجهون مناشدات: الوكلاء يشنون حربا وتعرفة السيارات الهجينة ارتفعت لـ15 بالمئة

وقال تاجر السيارات لـ ، "نحن تجار سيارات مستوردين، حيث ان تجارة السيارات من التجارة الرائدة والناجحة في ، ان قرارا حكوميا صدر بقطع الحوالات بشرط ان تكون هناك أوراق من المصنع الام للسيارات "، مبينا "نحن تجار نتعامل مع بعضنا وحقنا القانوني هو جلب سيارات من أي تاجر بشر ان تكون أصولية ونظامية ووفقا للمواصفات المطلوبة".وأضاف ان "هذا القرار صدر بعد تحرك عدد من وكلاء السيارات بهدف الاستحواذ والسيطرة على سوق السيارات"، مشيرا الى انه "تم بعد ذلك تطبيق نظام السكودا والذي اخرنا لعشرات الأيام".وتابع "استحدثوا حاليا قرار رفع التعرفة على سيارات الهجينة والتي أصبحت تساوي لجمرك سيارات التي تعمل بوقود البنزين".فيما أكد تاجر اخر ويدعى محمد لـ نيوز، ان "الجمرك على السيارات الهجينة ارتفع بالقرار الأخير اصبح 15 بالمئة بعدما كانت معفية في قرارات سابقة"، موضحا ان "فرض نسبة الجمرك هذه تساوي نسبة جمرك السيارات التي تعمل بوقود البنزين".وذكر ان "القرار سيبدأ بالتطبيق اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل"، داعيا الحكومة الى "التريث بالقرار ومنح التجار فترة سماح لادخال السيارات كون السيارات الهجينة تختلف عن السيارات التي تعمل بوقود البنزين".فيما اشارت تاجر اخر الى ان " يمنح فترة سماح للتجار من 3 – 6 اشهر لادخال بضائعهم"، مشيرا الى ان "عدد كبير من التجار لديهم اتفاقات مع ودول أخرى لاستيراد السيارات".وبين "عندما استورد سيارة من أي بلد فتحتاج من 3-4 اشهر لوصولها"، متسائلا "هل من المعقول انني اتعاقد على استيراد السيارات وجلبها الى العراق بنفس الوقت، وهل يجوز ان يعمم قرارا في الأول من كانون الأول الحالي وينفذ في الأول من كانون الثاني المقبل؟".وأشار الى ان "هناك حربا على تجار السيارات من قبل الوكلاء الذين غالبيتهم أجانب من دول أخرى"، موضحا ان "هؤلاء الوكلاء يسعون لاحتكار تجارة السيارات".وأشار الى ان "الوكيل لا يريد منافسة التجار على حساب النوعية والخدمة، بل يسعى لكسب اكبر قدر ممكن من الأموال على حساب المواطن"، مطالبا بـ"تأجيل تنفيذ قرار لنحو 6 أشهر كي نستطيع ادخال السيارات التي استوردناها قبل هذا القرار".وجه مجموعة من التجار مناشدة الى جاء فيها:نرفع الى دولتكم هذا الطلب، راجين التفضل بالموافقة على تمديد موعد تنفيذ رقم ( 957) لسنة 2025 المبلغ بموجب كتاب لمجلس الوزراء / دائرة شؤون واللجان بالعدد ( 62082 في 18 / 11 / 2025 ) والخاص بتطبيق التعرفة الكمركية للسلع والبضائع ومنها المركبات والذي تقرر البدء بتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1 /1 / 2026 .و نود أحاطت دولتكم علما بأن هذا القرار قد تسبب في ارباك واسع في سوق استيراد المركبات تحديدا كونه يعتمد على نظام الحجز والشراء المسبق من المصانع والموردين لفترة لاتقل عن ستة اشهر، حيث ان عدد كبير من التجار والمستوردين قاموا بأبرام عقود شراء وشحن المركبات قبل صدور هذا القرار وموعد التطبيق الجديد، وهي حاليا في طريقها الى المنافذ والموانئ العراقية او لم يتم شحنها لغاية الان، وان تطبيق القرار في الموعد المشار اليه سيؤدي الى اضرار جسيمة نوجزها بما يلي :أولا : الضرر الواقع على التاجر :•تكبد خسائر مالية كبيرة وجسيمة نتيجة فرض تعرفة كمركية جديدة لم تكن محسوبة حين التعاقد على شراء المركبات من الموردين .•تعذر بيع وتسويق المركبات حين وصولها بسبب ارتفاع كلفتها النهائية مقارنة برأس المال المدفوع مسبقا .•تعرض الكثير من التجار الى تعثر مالي واعباء مالية كبيرة وغير متوقعة في حال العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة لوجود التزامات مصرفية لايمكن الإيفاء بها .•تنفيذ القرار في 1/1/2025 سيؤدي الى ركود في حركة البيع والشراء وانكماش في السوق .ثانيا : الضرر الواقع على المستهلك :•ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار المركبات داخل السوق المحلي .•ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتأثر شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود .ثالثا: الضرر البيئي من شمول السيارات الهجينة بالتعرفة الكمركية :ان شمول المركبات الهجينة بالتعرفة الكمركية اسوة بالمركبات التقليدية سيؤدي الى تراجع الاقبال عليها والعودة الى المركبات التقليدية ، وسيترتب علية اثار بيئية سلبية وخطيرة ومنها :•زيادة انبعاث الغازات الضارة كونها تتميز وقود اقل وانبعاثات اقل مقارنة بباقي المركبات .•ارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدن ، ولاينسجم ذلك مع متطلبات حماية البيئة والصحة العامة .•عرقلة التوجه نحو الطاقة النظيفة وتأخير الحول البيئي المستدام .•زيادة استهلاك الوقود الاحفوري مما ينعكس سلبا على معدلات استهلاك الوقود ويرفع من كلف الدعم الحكومي للطاقة .وعليه نلتمس من دولتكم ولما هو معروف عن دعكم للقطاع الخاص التفضل بالموافقة على التالي :1. تمديد العمل بالتعرفة الكمركية السابقة لمدة لاتقل عن ( 3 – 6 ) اشهر من تاريخ بدء تطبيق القرار في ( 1/1/2025 ) او استثناء المركبات التي تم التعاقد على شرائها وشحنها مسبقا قبل تاريخ بدء تطبيق القرار.2. إعادة النظر بقرار شمول السيارات الهجينة بالتعرفة الكمركية ومنحها معاملة تفضيلية عن باقي المركبات تشجيعا لاستخدامها وتقليلا للتلوث في المدن العراقية.