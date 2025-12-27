صلاح الدين تعطل دوام مدارس المحافظة الأحد

قررت ، تعطيل دوام المدارس ليوم الأحد بسبب الظروف الجوية.

​

وقالت المحافظة في بيان، "غدٍ رسمية لكافة مدارس المحافظة، بسبب الظروف الجوية الحالية".

وأضاف البيان "بناءً على تقرير الحالة الجوية المتوقعة، وجه محافظ ، بتعطيل الدوام الرسمي للمديرية العامة لتربية وأقسام التربية ليوم الاحد مع مراعاة استكمال المناهج التربوية واكمال جداول الدروس لاحقاً، و⁠استنفار الجهد الخدمي لدوائر المحافظة الخدمية".