"تنبيه عاجل" من محافظة كركوك.. ابتعدوا عن الزاب الأسفل.. السيول قادمة

وقالت المحافظة في بيان وصفته بـ"التنبيه العاجل"، انه "نظراً لوصول سيول من الوديان التي تصب في الأسفل ونتيجة التصاريف العالية المنطلقة من سدة دبس باتجاه مجرى نهر الأسفل، ندعو جميع المواطنين والقرى الواقعة على جانبي نهر الزاب الأسفل إلى الابتعاد الفوري عن مجاري الأنهر والوديان".وطالبت أيضا بـ"عدم الاقتراب من ضفاف النهر أو محاولة عبور الطرق التي تشهد جريان مياه حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم"، مشددة على "الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة الصفحات الرسمية للحصول على أي تحديثات جديدة".