مالية كردستان تعلن تمويل بغداد رواتب شهر تشرين الأول

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم إيداع مبلغ (942,845,000,000) تسعمائة واثنان وأربعون مليارًا وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار كتمويل لرواتب شهر أكتوبر لموظفي ".يأتي هذا التمويل المخصص لتغطية مستحقات رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم، تمهيداً لبدء عملية التوزيع وفق الجداول المتبعة.