الأنواء الجوية: استعدوا الحرارة ستصل الى الصفر مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الحالة الجوية الأولى متوقع أن تنتهي ليلة اليوم مع استمرار بعض التكونات في شمال شرق البلاد".وأضافت ان "يوم غد الاثنين سيكون هو موعد تأثير المنخفض القطبي الثاني، والذي (لن تكون أمطاره شاملة لجميع المدن)، إذ يغلب عليه الطابع البارد، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتقترب من مستويات الصفر المئوي في أغلب المدن، ولا سيما يومي الثلاثاء والأربعاء"، موضحة ان "المتابعة مستمرة للتحديثات اليومية".