وقال في بيان، "ونحن على ابواب عام ميلادي جديد.. فانني اهنئ الشعب العراقي كافة والمسيحيين منهم خاصة".وأضاف: "وانني كنت وما زلت مؤمناً ان عراق المسيحيين كما هو عراق كل الأديان، كل حسب حقوقه وواجباته، وأن احبتنا المسيحيين كانوا وما زالوا يتعايشون مع باقي الشعب بطريقة سلمية تتوافق مع النظم السماوية والقانونية، وهذا ما يستدعي التعامل معهم بالمثل".وتابع: "وان اي خرق من بعضهم كالمطالبين بالتطبيع او بمدح المجتمع الميمي او دعم الفساد فهو لا يمثلهم كما لا يمثلنا".واتم السيد بالقول: "فنحن واياهم كنا وما زلنا نؤمن ايمانا راسخاً بأن النظم السماوية لعيسى ومحمد جاءت من اجل الاصلاح والسلام والعدل والكرامة".