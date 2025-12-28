بضمنها معالجة المعوقات.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات تخص مشروع مدينة الورد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع مدينة الورد العاصمة ، بحضور وممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والكهرباء، وهيئة المدن الجديدة وعدد من المستشارين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع".وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع، وأبرز المعوقات، فضلاً عن مناقشة الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد ومدينة الورد والطريق الحولي المحيط بالمدينة، والربط المائي والكهربائي ومسارات البنى التحتية، وكيفية معالجة المبازل المحيطة بأراضي المشروع".وأشار إلى "أهمية المشروع في كونه أحد أهمّ الحلول لأزمة السكن في بغداد، باعتبارها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان"، موجهاً "بإيجاد الحلول السريعة للمعوقات التي تعترض المشروع، والمضي بالتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنجاز ووفق المواصفات المحددة".كما وجه "بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة مع عدد من الوزارات المعنية والدوائر بمحافظة بغداد لدراسة أسباب التأخير، وإيجاد الحلول القانونية والإدارية والفنية، مع تحديد سقف زمني ملزِم لتطبيق الحلول والبدء بالمرحلة الأولى من مشروع مدينة الورد".