ما هي مصير السيول في كركوك؟

وقال مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأمطار التي هطلت في المحافظة حالياً ليست غزيرة، بل هي متوسطة الشدة"، مشيراً إلى أن "كميات السيول الواردة حتى الآن ليست كبيرة وضمن السيطرة".وأوضح كريم أن "المديرية وضعت خطة لتصريف المياه، حيث سيعمل نهر الخاصة على تمرير المياه الواردة باتجاه ، وصولاً إلى حوض نهر ، للاستفادة منها في تعزيز الموارد المائية".وأضاف، أن "لهذه الأمطار فوائد إيجابية كبيرة، لاسيما على الأراضي الديمية التي تعتمد كلياً على مياه الأمطار لتأمين رية محصول الحنطة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذه الموجة ستسهم بشكل فعال في تغذية وتعزيز خزائن المياه الجوفية في المحافظة".