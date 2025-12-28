ثلوج متوقعة ليلة اليوم وفجر الغد

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "هناك توقعات بتساقط ثلوج خفيفة على مركز في وقت متأخر من ليلة اليوم او فجر الغد الاثنين".وتوقعت ، في وقت سابق من اليوم الاحد، انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "الحالة الجوية الأولى متوقع أن تنتهي ليلة اليوم مع استمرار بعض التكونات في شمال شرق البلاد".وأضافت ان "يوم غد الاثنين سيكون هو موعد تأثير المنخفض القطبي الثاني، والذي (لن تكون أمطاره شاملة لجميع المدن)، إذ يغلب عليه الطابع البارد، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتقترب من مستويات الصفر المئوي في أغلب المدن، ولا سيما يومي الثلاثاء والأربعاء"، موضحة ان "المتابعة مستمرة للتحديثات اليومية".