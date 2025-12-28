بغداد تضع "مهلة أخيرة" أمام الفائزين بتعيينات العقود

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ ، انه "تحديد يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 موعداً نهائياً لاستلام معاملات الفائزين بتعيينات العقود، ممن ظهرت أسماؤهم في القرعة الإلكترونية ولم يتسنَ لهم مراجعة الوحدات الإدارية المختصة سابقاً".ووجهت المحافظة، الوحدات الإدارية المعنية إلى منح مهلة لغاية التاريخ المذكور أعلاه، لغرض تمكين المشمولين من إكمال النواقص واستكمال متطلبات معاملاتهم وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، مؤكدة أن هذا الموعد يُعد الفرصة الأخيرة لإتمام الإجراءات.