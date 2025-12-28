ساكو: جاهز للاعدام من اجل انقاذ العراق

وقال في تصريح فيديو تابعته ، "تعقيبا على الحملة الشرسة التي شنت علي وهي مفتعلة من قبل جهة سياسية معينة لاغراض معروفة ولعدائها، اود ان أقول اني لم اتطرق ابدا على التطبيع السياسي مع الكيان الإسرائيلي وانا ضد هذا الشيء، بل تطرقت لتعبير واضح موجود في الدستور وهو تطبيع العلاقات مع ومن اجل العراق لانه بلد إبراهيم والحضارات والاثار الدينية والسياحية حتى تكون موردا اخر الى جانب النفط".وأضاف "نأسف لان معظم الذين علقوا لا يقرأون ولا يحللون او يفهمون بل ينفعلون عاطفيا وبعنف"، مشيرا الى ان "هذه الجهة عملت على فبركة تسريبات صوتية عني باني زرت وهذا غير صحيح مطلقا".وتابع ان "هذه الجهة والجهات الأخرى متعودة على فبركة الأشياء مثلما فبركت تسريبات صوتية ضد واخرين"، لافتا الى انه "لو كان بالنية محاكمتي او اعدامي من اجل انقاذ العراق فاني جاهز ولن أخاف منهم او من أي شيء اخر".