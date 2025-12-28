وزير السيد الصدر: إدخال صور السيد الشهيد وآل الصدر بالذكاء الاصطناعي غير مقبول

– محلي

أكد وزير زعيم ، اليوم الاحد، رفضه لإدخال صور السيد الشهيد وآل الصدر بالذكاء الاصطناعي.

وقال العراقي في تعليق على ضرورة نشر صور بطبيعتها وحقيقتها، وتابعته ، ان "إدخال صور السيد الشهيد (قدس) وآل الصدر في أمر غير مقبول".

