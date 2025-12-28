باحث سياسي يطالب بفتح ملف مصادر أموال مرشح لرئاسة البرلمان

طالب الباحث السياسي احمد ، الأحد، بفتح ملف مصادر أموال المرشح لمنصب هيبت الحلبوسي​.

​

وقال في منشور على منصة "اكس"، "هل يُعقل أن يصل لمنصب تشريعي سيادي شخص فقير تاريخاً، ثريًّا فجأة، ومشبوه الأموال".

وأضاف "‏عار تشريعي أن يُرشَّح لرئاسة البرلمان من جلس ثمان سنوات على والطاقة"، مردفا بالقول "‏بلا إنجاز يُذكر… وبثروة تثير الريبة".

وتابع "‏على أن تفتح ملف مصادر أموال "، مضيفا "‏ثماني سنوات على رأس لجنة النفط والطاقة، واليوم يُرشَّح لرئاسة البرلمان".

وقرر الوطني، الأحد، ترشيح النائب هيبت لمنصب رئيس .