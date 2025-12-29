تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً

وقال نائب رئيس الفريق ، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنه "بإمكان المواطنين ومن خلال المشروع الذي ينفذ بالتنسيق مع الشمسية، زيادة عدد الأمبيرات المجهزة بحسب رغبتهم، وباعتماد منظومات نصبت ضمن أقضية الحسينية والتاجي وأبو غريب والمحمودية والنهروان"، مشيرا الى " تخصيص أراض في المحافظات هناك بمساحة تصل إلى 300 دونم".وتابع، ان "الإجراء يأتي ضمن السعي لتخفيف الضغط بشكل كبير على منظومة الكهرباء الوطنية في مناطق المركز، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات التشغيل للمواطنين لاسيما خلال موسم الصيف المقبل".أشار إلى ان " صعوبة استحصال أراض ضمن مناطق المركز، لنصب منظومات طاقة شمسية عملاقة، برغم وجود إقبال من مواطنيها على اقتنائها خلال العام الحالي، مقارنة بمناطق الأطراف التي حولت والمدارس فيها، إلى الطاقة الشمسية، من أجل التخلص من اشكالات نقص الطاقة".وكشف العربي: "عن وجود أكثر من 60 شركة مسجلة لدى وزارة الكهرباء لنصب هذه المنظومات للمواطنين الراغبين بذلك، 90 بالمئة منها تعمل بنظام التقسيط، من خلال اقراضهم مبلغاً أقصاه 30 مليون دينار بموجب مبادرة أطلقها البنك المركزي بفائدة لاتزيد عن ثلاث بالمئة وبمدة تسديد تبلغ سبعة أعوام، مؤكداً أن مستقبل الطاقة الشمسية للبلاد، في تقدم كبير ".