روسيا تعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
2025-12-29 | 02:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,038 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلن فريق التواصل الحكومي، تجهيز مواطني مناطق أطراف العاصمة إضافة إلى المحافظات، بـ 40
أمبير
كهرباء على مدار الساعة المنتجة من الطاقة الشمسية، وبسعر 15 ألف دينار شهرياً.
وقال نائب رئيس الفريق
عدنان العربي
، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، أنه "بإمكان المواطنين ومن خلال المشروع الذي ينفذ بالتنسيق مع
المركز الوطني للطاقة
الشمسية، زيادة عدد الأمبيرات المجهزة بحسب رغبتهم، وباعتماد منظومات نصبت ضمن أقضية الحسينية والتاجي وأبو غريب والمحمودية والنهروان"، مشيرا الى " تخصيص أراض في المحافظات هناك بمساحة تصل إلى 300 دونم".
وتابع، ان "الإجراء يأتي ضمن السعي لتخفيف الضغط بشكل كبير على منظومة الكهرباء الوطنية في مناطق المركز، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات التشغيل للمواطنين لاسيما خلال موسم الصيف المقبل".
أشار إلى ان " صعوبة استحصال أراض ضمن مناطق المركز، لنصب منظومات طاقة شمسية عملاقة، برغم وجود إقبال من مواطنيها على اقتنائها خلال العام الحالي، مقارنة بمناطق الأطراف التي حولت
المباني الحكومية
والمدارس فيها، إلى الطاقة الشمسية، من أجل التخلص من اشكالات نقص الطاقة".
وكشف العربي: "عن وجود أكثر من 60 شركة مسجلة لدى وزارة الكهرباء لنصب هذه المنظومات للمواطنين الراغبين بذلك، 90 بالمئة منها تعمل بنظام التقسيط، من خلال اقراضهم مبلغاً أقصاه 30 مليون دينار بموجب مبادرة أطلقها البنك المركزي بفائدة لاتزيد عن ثلاث بالمئة وبمدة تسديد تبلغ سبعة أعوام، مؤكداً أن مستقبل الطاقة الشمسية للبلاد، في تقدم كبير ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
الكهرباء
الطاقة الشمسية
المركز الوطني للطاقة
المباني الحكومية
السومرية نيوز
المركز الوطني
عدنان العربي
سومرية نيوز
المحمودية
السومرية
