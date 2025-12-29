بينها المصانع ومصافي الدورة.. خطة جديدة لنقل الفعاليات الصناعية لخارج بغداد

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الخطة تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل العاصمة ، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء وزيادة المساحات ونسب الأوكسجين، مع الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخية، وتأثيراتها المستقبلية في المدينة".وأوضح أن "الخطة ستتولى معالجة ملف الفعاليات الصناعية داخل العاصمة، بما في ذلك معامل ومصافي منطقة الدورة، ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى أي نشاط صناعي أو تجاري كبير آخر"، مشيرا الى ان "هذه المنشآت كانت تقع سابقًا في أطراف بغداد، إلا أن التوسع العمراني للمدينة جعلها اليوم داخل النطاق الحضري للعاصمة، الأمر الذي يستدعي معالجات تخطيطية وبيئية جذرية".وتابع، أن "الحل يتمثل بنقل هذه الفعاليات إلى خارج حدود العاصمة، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية المختصة، سواء المتعلقة بالنشاطات الصناعية أو التجارية، بضمنها الأسواق الكبرى والمواقع الصناعية وورش تصليح العجلات وغيرها، على أن يتم ذلك بعد توفير بنى تحتية متكاملة وربطها بشبكة طرق حديثة".وأضاف، أن "الخطة ستكون ملزمة لجميع الوزارات والقطاع الخاص بعد إقرارها رسميًا، لافتاً إلى أنه ستتم، عقب المصادقة عليها، مخاطبة كبرى المتخصصة والتي تمتلك خبرات ذاتية وأعمالًا مماثلة، للمساهمة في تنفيذها وفق أحدث المعايير، منوهاً بأن تنفيذ تلك الخطة سيسهم في تنظيم الفعاليات داخل العاصمة، والحفاظ على ، ودعم مسار التنمية المستدامة لمدينة بغداد خلال العقود المقبلة".