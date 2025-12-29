إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للتأمين من الحوادث الشخصية وحوادث الإرهاب

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، إنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس في تبنّي مسارات التحول الرقمي، وبدعم ورعاية وزير المالية، وبإشراف تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مدير عام شركة التأمين العراقية، أعلنت دائرة تكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع مجلس الوزراء / للتحول الرقمي عن إطلاق خدمة (تقديم طلب إلكتروني لغرض التأمين من الحوادث الشخصية وحوادث الإرهاب) لدى شركة التأمين العراقية، عبر بوابة أور للخدمات الحكومية".وأضافت الدائرة، أن "الخدمة تهدف إلى تبسيط إجراءات التقديم، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين".