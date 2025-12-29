العراق يمنح شهادة فخرية لرئيس طائفة البهرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير والبحث العلمي استقبل وفدا من طائفة البهرة وأعرب عن تقديره لجهودهم في المجالات العلمية والإنسانية".وأضافت ان " استمع إلى ممثل طائفة البهرة في الدين بشأن طبيعة الخدمات المتنوعة التي تضطلع بها الطائفة بمختلف دول العالم في دعم المراكز العلمية وطلبتها".ووجه وزير التعليم " بتعزيز مستوى التعاون الثنائي مع ممثلية الطائفة الكريمة في العراق ومنح سلطان البهرة مفضل شهادة فخرية تقديرا لإسهاماته المتميزة في المجالات الثقافية والإنسانية".