موجة بيضاء شمالا وأخرى حمراء غربا في العراق (فيديو)

وقال مراسل نيوز في ، ان " شهدت اليوم تساقطا للثلوج وسط المدينة".وأضاف ان "موجة تساقط الثلوج بدأت تزداد مع انخفاض حاد في درجات الحرارة".فيما اكد مراسل بمحافظة ان "المناطق الحدودية غربي المحافظة شهدت موجة ترابية شديدة خفضت نسبة الرؤية بشكل كبير".وتابع ان "هذه الموجة بدأت بالتوجه نحو مدن المحافظة".