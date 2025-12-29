القبض على 9 من تجار ومروجي المخدرات في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
من هو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551560-639026151943313556.jpg
القبض على 9 من تجار ومروجي المخدرات في بغداد
محليات
2025-12-29 | 09:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على 9 من تجار ومروجي
المخدرات
في
بغداد
.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "حسب توجيهات المراجع و مدير الاستخبارات العسكرية بضرورة تبادل المعلومات والتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية في
قيادة عمليات بغداد
للقضاء على افة
المخدرات
وإلقاء القبض على التجار والمروجين لها، ووفق معلومات دقيقة تم نصب سيطرات مفاجئة حيث تمكن
قسم الاستخبارات
والأمن في قيادة عمليات
بغداد
وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 9 من تجار ومروجي المخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد جاءت هذه العمليات في هذا الأسبوع فقط".
وتابعت، نه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، وتم تسليمهم مع المواد أصولياً".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاستخبارات العسكرية تعتقل عددا من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار
04:22 | 2025-11-02
الاستخبارات العسكرية تطيح بـ3 من تجار ومروجي المخدرات في ميسان
03:37 | 2025-10-18
الإطاحة بـ3 إرهابيين و10 من تجار ومروجي المخدرات في ميسان
04:53 | 2025-10-07
القبض على 15 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد
03:55 | 2025-12-23
المخدرات
القبض
بغداد
قيادة عمليات بغداد
قسم الاستخبارات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
ديري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
اقتصاد
35.89%
01:21 | 2025-12-28
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
01:21 | 2025-12-28
تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل
محليات
24.67%
01:30 | 2025-12-28
تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل
01:30 | 2025-12-28
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
21.6%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد
أخبار الطقس
17.85%
00:59 | 2025-12-28
كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد
00:59 | 2025-12-28
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
اخترنا لك
السجن وغرامة تصل لـ10 ملايين دينار.. عقوبة مستوردي الألعاب النارية في العراق
12:32 | 2025-12-29
تحديد أماكن للاحتفال براس السنة في بغداد والمحافظات
12:07 | 2025-12-29
محافظة عراقية تقرر بدء الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء من 9 صباحاً
11:53 | 2025-12-29
محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام بجميع مدارس المحافظة ليومين
11:51 | 2025-12-29
بالصور.. اقدس واكبر المعابد الايزيدية في العراق يغمر بالثلج
11:46 | 2025-12-29
حريق في قاعة للاعراس ببغداد
11:32 | 2025-12-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.