القبض على 9 من تجار ومروجي المخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "حسب توجيهات المراجع و مدير الاستخبارات العسكرية بضرورة تبادل المعلومات والتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية في للقضاء على افة وإلقاء القبض على التجار والمروجين لها، ووفق معلومات دقيقة تم نصب سيطرات مفاجئة حيث تمكن والأمن في قيادة عمليات وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 9 من تجار ومروجي المخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد جاءت هذه العمليات في هذا الأسبوع فقط".وتابعت، نه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، وتم تسليمهم مع المواد أصولياً".