وذكر بيان للوزارة، ان " (83 لسنة 2025) الخاصة بحسم ملف البناء في المناطق الزراعية بنسبة اكتمال تبلغ 60% فما فوق عقدت اجتماعها برئاسة الوكيل الفني للوزارة ، وبحضور الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان، والوكيل البلدي لأمانة ، والنائب الأول لمحافظ بغداد، إضافة إلى ممثل عن ".وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش الآليات المعتمدة لمعالجة حالات البناء المشمولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم الواقع العمراني، وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة”.وستواصل اللجنة، وفق البيان، "أعمالها بوتيرة عالية من التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومتوازنة تخدم الصالح العام وتحافظ على استدامة الأراضي الزراعية ضمن السياقات القانونية”.وأكد حرص الوزارة على “حماية الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها”، مشدداً على “أهمية العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بما يراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية في البلاد”.