الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام

ووفقا للتوقعات فان خرائط الطقس تشير الى وصول الموجة القطبية ذروتها في اغلب مناطق ، حيث ستسجل وعدد من المحافظات حرارة الصفر مئوية، اما المحافظات الشمالية فستكون الحرارة اقل من الصفر مئوية.ومع هذه التوقعات، طالب موظفون وذوي طلبة المدارس والجامعات الحكومة بـ"تعطيل الدوام الرسمية حفاظا على سلامة وصحة الجميع".وذكروا ان "انخفاض درجات الحرارة سيؤدي الى حصول حالات برد لدى الأطفال خصوصا لدى توجههم الى المدارس"، داعين الحكومة الى "النظر في هذا الموضوع وإعلان للحفاظ على صحتهم".