محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام بجميع مدارس المحافظة ليومين

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، ان "محافظ وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، استناداً إلى تقارير الأرصاد الجوية".وبين ان ذلك جاء "بالنظر لما تشهده المحافظة من منخفضٍ جوي وموجة بردٍ شديدة، وتساقطٍ للثلوج غطّى بعض مناطق المحافظة منها ( والبعاج واجزاء من ومناطق اخرى في غرب نينوى وكذلك فايدة والقوش وزليكان والشيخان ، مما يسبب صعوبة في التنقّل، وفي الوقت نفسه نؤكد على جميع الدوائر الالتزام بالدوام الرسمي بشكل كامل".