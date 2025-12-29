محافظة عراقية تقرر بدء الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء من 9 صباحاً

وذكر بيان لمكتب المحافظ، ورد لـ ، أنه "اطلع محافظ على تقرير الحالة الجوية بخصوص موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة واستناداً الى الاحداثيات الجوية الواردة فيه وجّه سيادته بما يلي: يبداً دوام المدارس ليومي الثلاثاء والأربعاء المصادف 30 و31 كانون الاول 2025 من الساعة التاسعة صباحاً ".وأضاف، أنه "يتعذر منح حاليا بعد الاطلاع على تقرير الحالة الجوية لمراعاة توفير الوقت لإكمال المناهج التربوية وجداول الدروس وتعويض ايام العطل السابقة".وتابع، أنه "⁠يبدا الدوام الرسمي للدوائر الحكومية من الساعة 9 صباحاً وللأيام أعلاه".