تحديد أماكن للاحتفال براس السنة في بغداد والمحافظات

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة ماضية بحملات واسعة لملاحقة بائعي ومروجي الألعاب النارية الخطرة والمحظورة"، مبيناً، أن " لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة ستعلن، خلال الساعات القادمة، عن تخصيص أماكن محددة للاحتفال في جانبي والمحافظات؛ لضمان ممارسة الاحتفالات بعيداً عن المناطق السكنية والأماكن المغلقة التي قد تسبب حرائق أو إصابات".وأضاف البهادلي، أن "ملف استيراد هذه المواد (غير الخطرة منها) تحول بالكامل إلى عهدة "، مشيراً إلى، "قرب إطلاق استمارة خاصة عبر برنامج (عين العراق) لتنظيم عمل التجار، حيث ستكون عملية الاستيراد والبيع مقننة وبإشراف مباشر من الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية والمنافذ الحدودية".