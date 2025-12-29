السجن وغرامة تصل لـ10 ملايين دينار.. عقوبة مستوردي الألعاب النارية في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس للوكالة الرسمية تابعته ، إن "مفارز الداخلية ضبطت قرابة مليونين ونصف المليون طن من الألعاب النارية الخطرة في عموم منذ بداية عام 2025"، لافتاً إلى أن " سجلت، يوم أمس، أعلى في ضبط هذه المواد".وتابع أن "الوزارة تعمل وفق القانون رقم 3 لسنة 2013، الذي ينص على معاقبة المستوردين والمصنعين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 10 ملايين دينار، فيما تعاقب المادة 2 (ب) المروجين والبائعين بالحبس وغرامة 3 ملايين دينار".ودعا العوائل العراقية إلى، "تولي دورها الرقابي وتثقيف أبنائها لتجنب اقتناء هذه المواد العنيفة"، مؤكداً أن "العائلة شريك أساسي في صناعة الأمن ولا يمكن للجهاز الأمني النجاح دون تضافر الجهود المجتمعية لحماية الأرواح والممتلكات".