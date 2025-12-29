محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ ، انه "تم تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في ليومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء".وأضافت ان "يوم الخميس يعد رسمية"، مشيرة الى ان "ذلك جاء بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة".