كركوك تقرر تعطيل دوام المدارس ليومين

قررت ، مساء الاثنين، تعطيل دوام المدارس لمدة يومين.



وقالت المحافظة في بيان، "وجّه محافظ ريبوار طه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء في جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في عموم المحافظة".

وعزا البيان ذلك الى "انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي واستمرار تأثير المنخفض الجوي"، مؤكدا "استمرار الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية".