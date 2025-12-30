حريق يلتهم مخزنا للاخشاب في بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن كبير للأخشاب، والذي تم إنشاؤه من البلوك ومسقوف بألواح الجينكو، ويبلغ مساحته 1500 ، في منطقة الكرغولية الواقعة ".وأضافت انه "تم الدفع بعجلات الإطفاء التخصصية الحديثة مدعومة بالعجلات الحوضية المساندة بكامل طواقمها، للتعامل مع الحريق بشكل فوري وفعّال، حيث طوقت فرق الإطفاء المخزن المحترق من أربعة محاور، وأنهت امتداد النيران بعد نجاحها في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة التامة على الحريق، واستكمال عمليات التبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليص الأضرار المادية الناتجة عن الحادث".وذكرت انها "طلبت فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحسب السياقات القانونية المتبعة".