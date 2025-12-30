العراق يعلن تعرضه الى مئات الهجمات السيبرانية

وقالت في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الوزارة تمتلك مشاريع عدة خاصة بالأمن السيبراني، والتي صدت من خلالها، مئات الهجمات السيبرانية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى أنها تنفذ حاليا مشروع (انسيديدوس) الخاص بصد هجمات إيقاف الخدمة إلى جانب رعاية المسابقات المتخصصة بالمجال والتي شهدت مشاركة أكثر من 1000 شاب من مختلف التوجهات".وذكرت أن "الأنشطة تهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم بمجال يعد من المفاصل الأساسية لحماية البيانات الشخصية وتأمين الشبكات والمنظومات والأجهزة الرقمية من تلك الهجمات، عادة الأمن السيبراني، عنصراً مهماً في تعظيم الإيرادات والحد من الخسائر المالية والاقتصادية التي قد تتعرض لها المؤسسات والشركات نتيجة الاختراقات والتهديدات الإلكترونية"، مؤكدة "امتلاك البلاد طاقات قادرة على العمل بمجال الأمن السيبراني بهدف حماية البنى التحتية الرقمية وتعزيز ثقة المواطن والمستهلك بالخدمات الإلكترونية"، لافتة الى ان " ، يوفر اليوم مركزية في الإشراف والتنظيم والتوجيه لجميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة".وبينت أن "الأمن السيبراني لا يقتصر على الجهات العسكرية فقط بل يشمل جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص لأن الجميع معرض للتهديدات والاختراقات والقرصنة"، لافتة إلى أن "هذا المجال يشهد تطوراً علمياً متسارعاً ما يتيح للشباب مواكبته والمساهمة في تطويره ودعم ".