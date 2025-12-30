تحرك لإعادة العمل بالهاتف الارضي في العراق

وقال الوكيل الفني للوزارة براق ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "عودة الهاتف الأرضي مدرجة ضمن خطط الوزارة المستقبلية، إلا أنها لن تكون بالشكل التقليدي المتعارف عليه"، لافتاً إلى أن "إعادة العمل به بصيغته القديمة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع".وأوضح عبد القادر أن "لدى الوزارة حالياً رؤية متكاملة لإعادة خدمة الهاتف الأرضي بطريقة مختلفة، من خلال مشاريع (FTTG) المعتمدة على الكيبل الضوئي الواصل إلى المنازل، والتي تتيح تقديم خدمات متعددة، من بينها خدمات الاتصال الصوتي إلى جانب الإنترنت عالي السرعة".وأشار إلى أن "عدد خطوط الكيبل الضوئي المنفذة حتى الآن تجاوز أربعة ملايين خط"، مبيناً أن "هذه الخدمة شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين، لما توفره من جودة عالية وثبات كبير في الأداء ودقة في تقديم الخدمات المتنوعة".وبيّن أن "نتائج التعداد السكاني الأخير كشفت عن وجود أكثر من ملايين و500 ألف منزل في عموم لم تكن مدرجة ضمن الخطط السابقة"، مؤكداً أن "هذه المعطيات ستؤخذ بنظر الاعتبار في خطط التوسع المستقبلية للوزارة، بما ينسجم مع الحاجة الفعلية للسكان".