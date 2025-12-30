القضاء: السجن 10 سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في المثنى

وبحسب بيان لمجلس القضاء، فإن المدان قام بتلقي (رشوة) مقابل الإسراع في ترويج معاملة أحد المستفيدين من ضحايا العمليات العسكرية.وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة ثانيا /١ من القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.