عطلتان تنتظران العراقيين.. الخميس والثلاثاء

ووفق القانون الذي رقم (12) لسنة 2024 فان يوم الخميس المقبل سيصادف الأول من كانون الثاني عام 2026 والذي ادرج ضمن قانون العطل حيث جاء في نص القانون ان "1 كانون الثاني: رأس السنة الميلادية" هو رسمية لكل العراقيين.كما سيشهد يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة عيد الجيش العراقي، والذي يصادف 6 كانون الثاني من كل عام، والذي ادرج أيضا ضمن قانون العطل الرسمية.