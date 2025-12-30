السجن 15 سنة بحق موظف في مصرف الرافدين

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات اصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق موظف في / فرع المستنصر عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".وأضاف ان "المدان اقدم على اختلاس الدفعات المالية الأولية الخاصة بقروض مجمع بسماية السكني، بعد استلامه مبالغ نقدية من أحد المواطنين"، لافتا الى ان "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".