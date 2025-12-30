4 هزات أرضية تضرب العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل 9 هزات أرضية للفترة من 24 كانون الأول الحالي ولغاية اليوم الثلاثاء".وأضاف ان "4 من هذه الـ9 هزات وقعت في الأراضي العراقية "، مشيرا الى ان "قوة الهزات تراوحت بين 2.3 -3.5 درجة على مقياس ريختر".