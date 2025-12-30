وقال محامي الدفاع عن "بنت " في تسجيل فيديو، تابعته ، "للأسف تم الحكم على بالحبس 91 يوماً".واضاف "سنميّز الحكم رغم انه في المرة الاولى قرر القضاء فرض غرامة على المتهمة، وبعدها أغلق القضية، إلا أنه اليوم أصدر هذا الحكم"، مشيرا الى ان "أملنا بالقضاء كبير في تمييز هذا الحكم الجديد".