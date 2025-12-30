اجتماع حكومي بشان الكلاب السائبة

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تم عقد الخاصة بمكافحة الكلاب السائبة والحد من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في العاصمة ووضع اجراءات وحلول آنيه وسريعة لمعالجتها برئاسة النائب الاول لمحافظ ، وهاني النائب الفني لمحافظ بغداد وقيس الكلابي معاون ، وممثلين عن اضافة الى ممثلين عن دائرة البيطرة ومديرية بلديات بغداد وامانة بغداد وقسم الاداء والجودة في ".وأضافت انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مقترحات وحلول سريعة والتي تركزت على تقديم دراسة لإنشاء مركز لايواء الحيوانات خارج بغداد، وتسخير جميع إمكانات المحافظة لتوفير البيئة الملائمة والصحية لاهالي العاصمة، إضافة الى ذلك أن محافظة بغداد ماضية في تنفيذ خطة عمل مشتركة مع الجهات الامنية والخدمية للحد من انتشار ظاهرة انتشار الكلاب السائبة"، مشيرة الى ان "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات والاجراءات العملية لمعالجة الظاهرة ميدانيا وانسانيا والحفاظ على التوازن البيئي".