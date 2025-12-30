الصفحة الرئيسية
فيديوهات
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
فتح باب الترشيح لمنصب محافظ الأنبار
محليات
2025-12-30 | 08:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
143 شوهد
أعلن
مجلس محافظة الانبار
، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.
وحصلت
السومرية نيوز
، على وثيقة صادرة من مكتب مجلس المحافظة تضمنت: "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي لسنة 2005، وإشارة إلى أحكام
قانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل في المادة (7) ولاسيما المواد ذات الصلة بصلاحيات مجلس المحافظة ونظراً لشغور منصب محافظ
الانبار
وذلك بتأدية
محمد نوري
احمد اليمين الدستوري كعضو في
مجلس النواب العراقي
بموجب كتاب
مجلس النواب
/
الأمانة العامة
دائرة الشؤون النيابية شؤون اللجان بالعدد 14479/9/1 في 2025/12/29،
يعلن مجلس محافظة الأنبار
عن فتح باب الترشح لمنصب
محافظ الأنبار
".
الضوابط والشروط ادناه:
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
