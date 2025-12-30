ميسان تقلص دوام المدارس يوم غد

وقالت المحافظة في بيان، "ب سبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وجه محافظ حبيب ظاهر الفرطوسي لتربية ميسان بجعل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاربعاء الموافق 31/12/2025 في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال عند الساعة التاسعة صباحاً".

ويشهد موجة برد وأمطار قوية منذ أيام عدة في والمحافظات.