إيقاف عملية تلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء بقيمة 11 مليار دينار

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريقاً ميدانياً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق ، رصد معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تسجيل عقارٍ تبلغ مساحته (٥٩٦)م2 ويشغل موقعاً مُتميّزاً في المدينة"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال البحث والتحرّي وجمع المعلومات والتدقيق قادت إلى الكشف عن أنَّ ملكيَّة العقار تعود إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء".وأضافت الهيئة، أنَّ "الفريق شخَّص عدم تدقيق جميع قيود العقار الذي استملكته البلديَّة في أعوام سابقة"، مُوضحةً أنَّه "جرت على العقار - الذي هو عبارة عن بناية هيكل قيد الإنشاء بواقع (١٠) طوابق حالياً، ومخطط أن يكون (٢٢) طابقاً - جرت عليه عدَّة معاملاتٍ تصرُّفيَّـة من تسجيلٍ وبيعٍ وتوحيدٍ وإفرازٍ بأسماء عدَّة مُواطنين"، مُنوّهةً بأنَّ "قيمة العقار التقديريَّـة تصل إلى (١١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠) أحد مليار دينار"ٍ.وأوضحت أنَّ "قاضي المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إثبات عائديَّة العقار إلى البلديَّة، ووضع إشارة الحجز الاحتياطيّ، وتسليمه إلى المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة البلديَّة بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ؛ للمُحافظة عليه كشخصٍ ثالثٍ، وعدم التصرُّف به؛ لحين إقامة دعوى إبطال قيد العقار، وإعادة تسجيله باسم المالك الحقيقي".