التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

وقال معاون رئيس الهيئة، حسام ، للوكالة الرسمية، إنه "تم استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2026".وأضاف أن "البيانات أُرسلت إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف وبشكل تدريجي".