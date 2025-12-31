موجة برد "قاسية".. التربية توضح موقفها من تعطيل الدوام الرسمي في المدارس

– محليات



أكدت أن قرار تعطيل الدوام في المدارس نتيجة موجة البرد الحالية يعود إلى تقدير في والمحافظات، بحسب واقع الحالة الجوية وظروف كل منطقة.



الوزارة لم تصدر أي قرار مركزي بتعطيل الدوام المدرسي للأيام المقبلة، موضحا أن صلاحية تعطيل الدوام في مدرسة أو أكثر تمنح للمديريات العامة استنادا إلى شدة البرودة وتأثيرها في صحة وسلامة التلاميذ والطلبة.



وأضاف أن الوزارة تضع سلامة التلاميذ والطلبة في صدارة أولوياتها، مشيرا إلى أن أي قرار يصب في مصلحتهم سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن الحفاظ على انتظام العملية التربوية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن، موضحا أن

وبين السيد أن الوزارة تتابع من خلال أجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي، واقع المدارس ومدى الالتزام بإكمال المناهج الدراسية المقررة لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025 ــ 2026، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بما يضمن سير الدوام بانسيابية ومن دون معوقات.



يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأنواء الجوية التي أشارت إلى أن الموجة الباردة ستبلغ ذروتها الأربعاء، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة جدا في أغلب المدن، إذ تنخفض صباحا إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق شمال ووسط البلاد، بينما تكون أعلى بقليل في مدن الجنوب.



وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا مؤقتا يستمر ليومين إلى ثلاثة أيام، قبل أن تعاود الانخفاض مجددا منتصف الأسبوع المقبل.